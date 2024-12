ÖFB gibt Spielort für Nations-League-Showdown gegen Serbien bekannt

Österreichs Fußball-Nationalteam bestreitet das Heimspiel um den Wiederaufstieg in die höchste Spielklasse der Nations League im März in Wien.

Die Playoff-Partie gegen Serbien steigt am 20. März (20.45 Uhr) im Ernst-Happel-Stadion. Das Rückspiel findet am 23. März (18.00 Uhr) im Stadion Rajko Mitic in Belgrad statt. Das gab der ÖFB am Donnerstag bekannt.

Auch das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Teams – ein 2:1-Testsieg der Österreicher im vergangenen Juni – fand im Happel-Stadion statt. Die Österreicher hatten den Direktaufstieg zuletzt durch ein 1:1-Heimremis gegen Slowenien verspielt. Serbien wurde in Liga A Dritter hinter Spanien und Dänemark und verpasste damit den Aufstieg ins Viertelfinale.

