Mit einem Sturm-Profi: ÖFB gibt Teamkader für Testspiele gegen Andorra und Italien bekannt

Mit Neuling Alexander Prass im Kader bestreitet Österreichs Fußball-Nationalmannschaft die November-Testspiele gegen Andorra und Italien. Im am Dienstag veröffentlichten Aufgebot von Teamchef Ralf Rangnick ist der 21-jährige Mittelfeldspieler von Sturm Graz das einzig neue Gesicht.

Der ÖFB-Kader im Überblick

Länderspiel-Erfahrung kehrt mit Florian Grillitsch und Florian Kainz zurück. Torhüter Patrick Pentz wurde laut ÖFB-Angaben von seinem Club Stade Reims für die Länderspiele nicht abgestellt.

Gegen Fußball-Zwerg Andorra tritt Österreich am 16. November im Rahmen des Trainingslager in Spanien an. Gespielt wird in Malaga. Italien gastiert in der Neuauflage des EM-Achtelfinales 2021 am 20. November im Wiener Ernst-Happel-Stadion. Der regierende Europameister hatte die Teilnahme an der an diesem Tag startenden WM-Endrunde in Katar verpasst. Rangnick will bei den Testspielen Varianten ausprobieren und einigen im Team noch wenig eingesetzten Spielern eine Chance geben.

Folgende 24 Spieler befinden sich im ÖFB-Aufgebot:

TOR: Daniel BACHMANN (FC Watford/ENG; 13 Länderspiele), Heinz LINDNER (FC Sion/SUI; 33), Alexander SCHLAGER (LASK; 6)

VERTEIDIGUNG: David ALABA (Real Madrid CF/ESP; 96/14 Tore), Kevin DANSO (RC Lens/FRA; 11/0), Philipp LIENHART (SC Freiburg/GER; 10/0), Stefan POSCH (FC Bologna/ITA; 18/1), Gernot TRAUNER (Feyenoord Rotterdam/NED; 8/1), Maximilian WÖBER (FC Red Bull Salzburg; 11/0)

MITTELFELD: Junior ADAMU (FC Red Bull Salzburg; 1/0), Christoph BAUMGARTNER (TSG 1899 Hoffenheim/GER; 23/7), Florian GRILLITSCH (Ajax Amsterdam/NED; 33/1), Florian KAINZ (1. FC Köln/GER; 20/0), Phillipp MWENE (PSV Eindhoven/NED; 1/0), Alexander PRASS (SK Puntigamer Sturm Graz; 0), Marcel SABITZER (FC Bayern München/GER; 66/12), Xaver SCHLAGER (RB Leipzig/GER; 31/2), Romano SCHMID (SV Werder Bremen/GER; 2/0), Nicolas SEIWALD (FC Red Bull Salzburg; 9/0), Patrick WIMMER (VfL Wolfsburg/GER; 1/0), Andreas WEIMANN (Bristol City/ENG; 20/1)

STURM: Marko ARNAUTOVIC (FC Bologna/ITA; 104/33), Michael GREGORITSCH (SC Freiburg/GER; 41/7), Karim ONISIWO (1. FSV Mainz 05/GER; 20/1)

Quelle: ÖFB/Bild: GEPA