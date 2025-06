ÖFB-Gruppe: Bosnien feiert knappen Heimsieg gegen San Marino

Bosnien-Herzegowina hat sich in der WM-Qualifikation zu einem 1:0-Pflichtsieg gegen Fußball-Zwerg San Marino gemüht. Altmeister Edin Džeko (66.) erzielte am Samstag in Zenica den einzigen Treffer. Die Bosnier führen damit die Österreich-Gruppe H mit dem Maximum von neun Punkten an. San Marino – die Kicker aus dem Kleinstaat sind als 210. Letzter der FIFA-Weltrangliste – hält nach drei Partien bei null Punkten (1:8 Tore).

Bosnien hatte zuvor Rumänien (1:0) und Zypern (2:1) ebenfalls knapp besiegt. Der noch bei Salzburg unter Vertrag stehende Amar Dedić ersetzte in der Halbzeit den Sturm-Graz-Verteidiger Arjan Malić. Österreich steigt erst heute gegen Rumänien in die WM-Qualifikation ein.

(APA)/Beitragsbild: Imago