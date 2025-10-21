ÖFB-Kader für U17-WM steht fest

Das österreichische U17-Nationalteam macht sich bereit für die große Bühne: Am Dienstag, 28. Oktober hebt die Auswahl von Teamchef Hermann Stadler zur FIFA U17-Weltmeisterschaft nach Katar ab. In der Vorrunde trifft die ÖFB-Auswahl in der Gruppe L auf Saudi-Arabien, Mali und Neuseeland.

Austragungsort aller Gruppenspiele ist die Aspire Academy westlich von Doha. Zum Auftakt wartet am 5. November (14:30 Uhr) Saudi-Arabien, es folgen Mali (8. November, 14:00 Uhr) und Neuseeland (11. November, 16:45 Uhr). Die beiden besten Teams jeder der zwölf Gruppen sowie die acht besten Dritten ziehen ins Sechzehntelfinale ein.

„Die Vorfreude ist riesig. Eine WM ist etwas ganz Besonderes, das Größte, was man in diesem Altersbereich erreichen kann“, sagt Teamchef Stadler. „Das ist eine große Plattform, um sich zu zeigen. Wir können uns mit den Besten messen.“ Der 21-köpfige Kader sei laut dem Coach „das stärkste Aufgebot, das uns zur Verfügung steht“.

ÖFB-U18 seit einem Jahr unbesiegt

Das U17-Team reist mit Selbstvertrauen nach Katar: In der WM-Generalprobe feierte die Mannschaft zwei Siege gegen Italien (1:0, 2:1) und ist seit fast einem Jahr ungeschlagen. Bereits in der EM-Qualifikation überzeugten die Youngsters mit einem 3:3 gegen Spanien, einem 2:2 gegen Deutschland und einem 2:1 gegen Norwegen – das Ticket zur WM war damit gesichert.

„Wir haben seit einem Jahr kein Spiel verloren, obwohl wir gegen europäische Top-Teams gespielt haben“, erklärt Stadler. „Aber bei einer WM werden die Karten neu gemischt. Wir müssen mit Druck umgehen können.“

Trotz starker Gegner geht der Coach optimistisch in das Turnier: „Unser Ziel ist, von Beginn an gute Leistungen zu zeigen und die Gruppenphase zu überstehen. In den K.o.-Spielen ist dann alles möglich.“

Österreichs Spiele bei der FIFA U17-WM 2025:

5. November | Österreich – Saudi-Arabien (14:30 Uhr)

8. November | Mali – Österreich (14:00 Uhr)

11. November | Neuseeland – Österreich (16:45 Uhr)

Der Kader im Überblick:

