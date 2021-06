ÖFB-Legende Robert Sara wird 75

via

Ein Großer vergangener rot-weiß-roter Fußballzeiten begeht am Mittwoch ein Jubiläum. Robert Sara, legendärer rechter Verteidiger der Wiener Austria und des Nationalteams, wird 75. Sara bestritt in seiner Laufbahn in fast 21 Saisonen für die Austria 562 Liga-Spiele (31 Tore), 72 ÖFB-Cup-Partien (12) und 63 Europacup-Matches.

In dieser Zeit wurde er neun Mal österreichischer Meister, sechs Mal Cupsieger und erreichte mit den “Veilchen” als erste heimische Mannschaft ein Europacupfinale. In Paris musste man sich dem RSC Anderlecht im Finale des Cups der Cupsieger 1978 allerdings klar geschlagen geben (0:4). Für Österreich lief der gebürtige Niederösterreicher 53-Mal auf, oftmals als Kapitän. 1978 war er auch Mitglied jener Truppe, die Deutschland in der legendären Cordoba-Partie bei der WM mit 3:2 schlug.

Auch als Trainer war er nach seinem Karriereende 1988 für Violett im Einsatz. Als Interimscoach ebenso wie als “Co” von Wolfgang Frank, Walter Skocik, Zdenko Verdenik und zuletzt 2015 von Andreas Ogris. Zum Schluss seiner violetten Laufbahn war er bis März 2019 im Trainerstab von Ogris bei den Austria Amateuren tätig.

