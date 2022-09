ÖFB-Legionär Cham trifft bei Sieg von Clermont Foot

via

Der eingewechselte Muhammed Cham hat am Sonntag in der französischen Ligue 1 getroffen. Der 21-jährige Österreicher, der auch verstärkt von ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick beobachtet wird, traf in der Nachspielzeit (96.) zum 2:0 beim Sieg von Clermont Foot gegen Toulouse.

Cham war in der 72. Minute auf den Platz gekommen. Das Österreicher-Duell bei Stade de Reims gegen RC Lens, bei dem Fußball-Nationaltormann Patrick Pentz eine ansprechende Leistung für Reims zeigte, endete 1:1.

Beim Ausgleich von Lens durch einen Kopfball von Lois Openda musste Pentz aus kurzer Distanz aber hinter sich greifen. Bei Lens spielte Kevin Danso in der Innenverteidigung durch.

