ÖFB-Legionär Steinwender wechselt nach Deutschland

Der österreichische Innenverteidiger Michael Steinwender setzt seine Karriere in Deutschland fort. Der 26-Jährige wechselt vom schottischen Erstligisten Heart of Midlothian zum VfL Bochum und unterschreibt beim deutschen Traditionsverein einen Vertrag bis Sommer 2029.

Steinwender stammt aus dem Burgenland und wurde unter anderem bei Rapid, der Akademie Burgenland und dem SV Mattersburg ausgebildet. Nach dem Bundesliga-Debüt für Mattersburg im Jahr 2020 führte ihn sein Weg zum SKN St. Pölten und anschließend zum TSV Hartberg, für den er in drei Jahren 70 Pflichtspiele absolvierte.

2024 wagte der Defensivspieler den Sprung ins Ausland und wechselte zunächst zum schwedischen Erstligisten IFK Värnamo, ehe er nach nur einer Halbserie zu Heart of Midlothian nach Schottland übersiedelte. Nun folgt mit dem Wechsel zum VfL Bochum der nächste Karriereschritt.

Beim deutschen Zweitligisten erhält Steinwender die Rückennummer 15. Über die Ablösemodalitäten vereinbarten die Vereine Stillschweigen.