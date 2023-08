ÖFB-Legionär Wimmer: „Meine Unbekümmertheit ist meine Stärke“

Patrick Wimmer vom VfL Wolfsburg war am Sonntag bei „Talk und Tore“ zugeschaltet.

Der 22-Jährige siegte mit seinem Verein zum Bundesliga-Auftakt mit 2:0 gegen Heidenheim. Sky-Experte Dietmar Hamann ist ein Fan von Wimmers Spielweise: „Wenn ich den Wimmer anschaue, was er ab und zu macht, dann erinnert mich das an den Bolzplatz. Man sieht einfach, was er für Qualitäten hat.“

Der ÖFB-Teamspieler selbst sagte: „Mein Werdegang ist nicht normal, meine Unbekümmertheit macht mein Spiel so stark“, sagte Wimmer

