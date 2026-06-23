ÖFB-Nachwuchstalent wechselt nach Hoffenheim

Das Abwehrtalent Santino Pistrol wagt den Schritt ins Ausland. Der 18-Jährige übersiedelt nach Deutschland zur TSG Hoffenheim, wo er in der U23 die nächsten Schritte in seiner Entwicklung machen soll.

Die ÖFB-Nachwuchshoffnung absolvierte in der abgelaufenen Saison der 2. Liga zehn Spiele für die Wiener und war im Mai das erste Mal bei der U21 von Peter Perchtold dabei. „Santino ist ein großes Talent, das mit seiner Spielweise perfekt nach Hoffenheim passt. Er hat einen sehr klaren Spielaufbau mit einem sauberen Passspiel, verteidigt mutig nach vorne und hat ein wuchtiges Kopfballspiel. Santino hat in dieser Saison in Österreich große Entwicklungsschritte gemacht und sein Debüt im Profifußball gefeiert. Wir sind überzeugt, dass er in unserer U23 Fuß fasst und weiter seinen Weg bei uns gehen wird“, sagt Hoffenheims Sportchef Frank Kramer zur Verpflichtung.

„Ich freue mich riesig auf meine Zeit bei der TSG Hoffenheim. Ich hatte in den Gesprächen vom ersten Moment an ein sehr gutes Gefühl. Die Ziele, die mit mir besprochen wurden, aber auch das Vereinsumfeld haben mich schnell überzeugt. Ich freue mich darauf, die Mannschaft kennenzulernen, gemeinsam mit ihr in der Vorbereitung loszulegen und zum ersten Mal das Trikot zu tragen“, sagt der Youngster zu einem neuen Abenteuer.