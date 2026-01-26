ÖFB oder DFB? Wanner-Entscheidung in den kommenden Wochen

Offensivspieler Paul Wanner, der aktuell bei PSV Eindhoven unter Vertrag steht, soll sich laut Medienberichten für den ÖFB entschieden haben. Laut Sky-Infos steht die Entscheidung des gebürtigen Vorarlbergers jedoch noch aus und soll erst in den kommenden Wochen offiziell werden. Der 20-Jährige kann sowohl für den DFB, als auch den ÖFB spielen – seine Mutter ist Österreicherin, der Vater stammt aus Deutschland.

Vor kurzem sagte der 20-Jährige in einem Interview mit der Sport Bild: „Ich träume davon, bei einer WM zu spielen – aber bis dahin will und muss ich erst einmal Woche für Woche Leistung bringen.“

Wanner wechselte im Sommer 2025 vom FC Bayern München um 15 Mio. Euro in die Eredivisie zu PSV Eindhoven.

Beitragsbild: Imago