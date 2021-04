ÖFB präsentiert neues Auswärtstrikot

Der ÖFB hat gemeinsam mit PUMA das neue Auswärtstrikot des Nationalteams präsentiert. Das neue Auswärtstrikot stellt den Landesnamen und die Flaggenfarben in den Mittelpunkt des Designs. Das ÖFB-Wappen bildet im gesamten Hintergrund eine tonale Wiederholungsgrafik.

„Wir haben uns gemeinsam mit PUMA für das neue Auswärtsdress zu einem schlichten, innovativen Design entschlossen. Die Integration des Wappens in die gesamte Struktur des Trikots ist – im Gegensatz zu den weiterhin in traditionellem Design gehaltenen Heimtrikots – eine Neuinterpretation der Elemente, die ein Teamdress so besonders machen. Dieses Wappen symbolisiert unseren Stolz, und ist durch die Wiederholungsgrafik in jeder Faser des Trikots präsent“, so Mag. Bernhard Neuhold, Geschäftsführer der ÖFB Wirtschaftsbetriebe GmbH.

“Unsere neuen Federation Kits interpretieren das traditionelle Kit-Design neu”, sagt Heiko Desens, Global Director Creative and Innovation. „Unser Ziel war es bahnbrechende Designs zu entwickeln, die Neuheit und Energie vermitteln. Jedes Kit feiert Nationalstolz und inspiriert unsere Teams bei den großen Turnieren dieses Sommers Großes zu erreichen. Wir wollen die Grenzen weiter verschieben und dies ist nur der Beginn einer aufregenden neuen Richtung für PUMA.”

Quelle: oefb.at / Bild: GEPA