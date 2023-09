ÖFB-Präsident Mitterdorfer: „Bin fest davon überzeugt, dass wir uns für die EM qualifizieren“

Der Präsident des ÖFB, Klaus Mitterdorfer, war am Sonntagabend zu Gast bei „Talk & Tore“. Dort äußerte sich der 57-Jährige u.a. über die EM-Qualifikation und das anstehende Quali-Spiel auswärts gegen Schweden.

„Ich habe es so empfunden, dass da ein Team am Werk ist, das nicht nur eine gute Qualität hat. Es sind nämlich auch Menschen am Werk, die zusammenhalten und einen Weg gehen wollen. Diese Kombination mit der Qualität des Trainerteams und der Spieler, aber auch die Einstellung, das Herz und die Leidenschaft kann für wirklich viel positives Sorgen. Ich bin deshalb zuversichtlich, dass wir auch in Schweden ein gutes Spiel absolvieren werden. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir es schaffen, nach Deutschland zu fahren und dann dort mit diesem Team eine gute Figur abgeben werden.“, so Mitterdorfer im Gespräch mit Sky-Moderatorin Constanze Weiss.

Auch Sky-Experte Peter Stöger ist zuversichtlich, dass das österreichische Nationalteam bei der EM-Endrunde 2024 in Deutschland dabei sein wird: „Wir haben eine großartige Mannschaft. Wir haben einen Pool an Spielern, die wir entwickelt haben und nun Leistungsträger von ganz großen Klubs sind. Es ist ganz einfach schön anzuschauen. Für mich ist es eine Frage der Zeit, wann wir uns qualifizieren. Ich glaube, dass wir in Schweden einen großen Schritt machen. Ich traue dieser Mannschaft sehr viel zu. Sie hat auch schon gezeigt, was sie draufhat. Ich bin sehr zuversichtlich. Jetzt schauen wir, dass wir uns qualifizieren und dann in Deutschland aufzeigen.“

