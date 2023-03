ÖFB-Schiedsrichterteam im EM-Quali-Einsatz

ÖFB-Schiedsrichter Sebastian Gishamer feiert am Dienstag eine Premiere. Der 34-Jährige wird erstmals eine Partie der EM-Qualifikation leiten. Der Salzburger ist in der kosovarischen Hauptstadt Prishtina beim Duell zwischen Kosovo und Andorra im Einsatz.

Gishamer leitete bisher 71 Bundesliga- und 95 Zweitligabegegnungen. Zudem kommen drei Einsätze in der Qualifikation zur UEFA Champions League, ein Einsatz in der UEFA Europa League und zwei Einsätze in der UEFA Conference League (2 Einsätze). In dieser Saison stehen zehn Bundesligaeinsätze zu Buche.

Unterstützt wird Gishamer beim Spiel der Qualifikationsgruppe I von seinen beiden Assistenten Roland Riedl und Santino Schreiner. Als vierter Offizieller wird Christopher Jäger fungieren. Komplettiert wird das ÖFB-Team von Christian-Petru Ciochirca (VAR) und Alan Kijas (AVAR).

Neben dem Kosovo und Andorra kämpfen in der Qualifikationsgruppe I noch Rumänien, die Schweiz, Israel und Belarus um die Teilnahme an der Europameister 2024 in Deutschland. Kosovo startete mit einem 1:1 in Israel, Andorra musste sich Rumänien mit 0:2 geschlagen geben.

