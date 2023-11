ÖFB-Sieg gegen Deutschland: WAC-Keeper Bonmann bekommt rot-weiß-rote Überraschung von Teamkollegen

Am gestrigen Dienstagabend hat das österreichische Fußball-Nationalteam im Prestigeduell gegen Deutschland einen vielumjubelten 2:0-Erfolg gegen Deutschland gefeiert. Der Jubel hält sich wohl auch bei den Teams der ADMIRAL Bundesliga nicht in Grenzen, wie ein Instagram-Post von WAC-Torhüter Hendrik Bonmann zeigt. Der deutsche Keeper bekam am Mittwochmorgen von seinen Teamkollegen eine rot-weiß-rote Überraschung präsentiert.

Der Platz des 29-Jährigen in der Kabine wurde von den Mannschaftskollegen umdekoriert. Eine rot-weiß-rote Fahne und das ausgedruckte Ergebnis vom gestrigen Spiel waren auf dem Platz von Bonmann befestigt. „Hätte ich mich doch mal krank gemeldet heute…“ schrieb der Keeper auf Instagram.

Bild: GEPA