ÖFB-Startelf: So würden die Sky-User gegen Norwegen aufstellen

Am heutigen Montagabend ist das ÖFB-Team zum zweiten Spiel der laufenden Nations League in Norwegen zu Gast. Vor dem Spiel konnten die Sky-User im Voting für ihre ÖFB-Startelf abstimmen.

Beim 1:1-Unentschieden zum Auftakt in Slowenien wählten die Sky-User fast die gleiche Start-Aufstellung wie Teamchef Ralf Rangnick – lediglich auf zwei Positionen gab es Unterschiede. Romano Schmid spielte statt Christoph Baumgartner in der Offensive, in der Verteidigung spielte Phillipp Mwene statt Leopold Querfeld.

Sky-User wünschen sich nur leicht veränderte ÖFB-Startelf

Im zweiten Duell gegen Norwegen würden die Sky-User gern eine ähnliche Mannschaft auf dem Platz sehen. Im Tor soll laut der Sky-Community weiter EM-Keeper Patrick Pentz stehen. In der Verteidigung wünschen sich die Sky-User eine Rückkehr von Philipp Lienhart, für ihn soll Mwene auf die Bank. Das Zentrale Mittelfeld bleibt mit Konrad Laimer – der den Treffer gegen Slowenien erzielen konnte – und Nicolas Seiwald unverändert.

In der Offensive würde die Sky-Community erneut Baumgartner den Vorzug gegenüber Schmid geben. Auch Marcel Sabitzer und Patrick Wimmer stehen wieder in der Wunsch-Elf der Sky-User, ebenso wie Solospitze Marko Arnautovic.

Die ÖFB-Startelf der Sky-User im Überblick

Wie auch das ÖFB-Team hält Norwegen aktuell bei einem Punkt in der laufenden Nations Leauge. Das Team um die Premier-League-Stars Erling Haaland und Martin Ödegaard kam in Kasachstan über ein 0:0 nicht hinaus.

Bild: GEPA