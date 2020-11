via

via Sky Sport Austria

Österreichs Nationalmannschaft muss auch im letzten Nations-League-Spiel am Mittwoch (20.45 Uhr) im Wiener Happel-Stadion gegen Norwegen auf Christoph Baumgartner verzichten.

Das teilte der ÖFB am Montag mit. Der Niederösterreicher sitzt wegen zahlreicher Corona-Fälle bei seinem Club TSG 1899 Hoffenheim weiterhin in Deutschland in Quarantäne.

(APA)

Beitragsbild: GEPA