Ofner in Rom erstmals gegen Nishioka

Tennis-Profi Sebastian Ofner trifft in der ersten Runde des Masters-1000-Turniers von Rom frühestens am Mittwoch auf den Japaner Yoshihito Nishioka.

Gegen den Weltranglisten-80. hat der Steirer noch nie gespielt. Im Erfolgsfall wartet in der nächsten Runde der als Nummer acht gesetzte Bulgare Grigor Dimitrow.

Mit Jurij Rodionov tritt beim mit neun Millionen Euro dotierten Sandplatzklassiker ein Österreicher in der Qualifikation an. Sein erster Gegner ist am (heutigen) Montagabend der Niederländer Jesper de Jong.

(APA) / Artikelbild: Imago