ÖFB-Team auch im Samstag-Training vollzählig
Am Tag der Vertragsverlängerung von Teamchef Ralf Rangnick hat Österreichs Fußball-Nationalmannschaft das Training in Santa Barbara wie schon am Vortag vollzählig absolviert.
Nach der Einheit am Samstag stehen noch zwei Trainings im Harder Stadium an, am Montagnachmittag (Ortszeit) fliegt der ÖFB-Tross nach San Francisco. Im angrenzenden Santa Clara steigt am Dienstag (Ortszeit – Mittwoch 6.00 Uhr MESZ) das erste WM-Match der Österreicher gegen Jordanien.
(APA) / Foto: GEPA