ÖFB-Team auf „Herbergssuche“ – Janko kritisiert Vereine: „Wo sind wir da eigentlich?“

via

via Sky Sport Austria

Das österreichische Fußball-Nationalteam sucht weiter nach Alternativen zum längst in die Jahre gekommenen Ernst-Happel-Stadion. Zuletzt kassierte der ÖFB eine Absage von Rapid für das Juni-Länderspiel gegen Schweden. Für den Auftakt zur EM-Qualifikation (Freitag gegen Aserbaidschan, Montag gegen Estland) dient die neue Raiffeisen Arena in Linz als Austragungsstätte. Doch auch dort wird das Nationalteam nicht nur mit offenen Armen empfangen. Diese negative Einstellung gegenüber dem Nationalteam kritisiert Sky Experte Marc Janko bei DAB | Der Audiobeweis scharf.

„Ich finde die Stimmungslage schade und traurig, die bei dem einen oder anderen Verein herrscht, ob es die Austria, Rapid oder der LASK ist. Keiner will das Nationalteam im eigenen Stadion sehen. Es gibt Fanaufstände, Beschwerdebriefe. Also Entschuldigung: Die Einstellung zum Nationalteam… Wo sind wir da eigentlich?“, sagt Janko und fügt an: „Die Stadien wurden auch mit extrem vielen Zuschüssen von öffentlicher Hand gebaut und die besten Kicker des Landes müssen auf Herbergssuche gehen, wo sie das nächste Länderspiel absolvieren können.“

Dennoch nimmt der ehemalige ÖFB-Teamstürmer auch das Team von Ralf Rangnick in die Pflicht. „Da ist die Mannschaft mit dem Trainertream natürlich jetzt in der kommenden Qualifikation gefragt, den Funken wieder überspringen zu lassen. Es kann nicht sein, dass wir ein Stadion nach dem anderen bauen und dann das Nationalteam dort nicht gerne gesehen wird“, stellt der Sky Experte klar.

Artikelbild: GEPA