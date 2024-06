ÖFB-Team gelang seit 1970 nur ein Sieg gegen Frankreich

Österreichs Fußball-Nationalteam geht am Montag (21.00 Uhr) in Düsseldorf als Außenseiter ins EM-Auftaktspiel gegen Frankreich. Die Franzosen sind nicht nur Turnierfavorit, die Österreicher haben gegen die „Grande Nation“ auch keine gute Bilanz vorzuweisen. In den vergangenen zehn Länderspiel-Duellen seit 1970 gelang der ÖFB-Auswahl nur ein Sieg – im September 2008 zum Auftakt der WM-Qualifikation unter Karel Brückner in Wien mit 3:1.

Die Gesamtbilanz nach bisher 25 Ländermatches gegen Frankreich steht bei neun Siegen, drei Unentschieden und 13 Niederlagen, das Torverhältnis bei 41:42. Dass der direkte Vergleich gar keine so deutliche Sprache spricht, ist vor allem ÖFB-Erfolgen in ferner Vergangenheit zu verdanken. Die ersten sechs Duelle mit Frankreich gingen von 1925 bis 1945 alle an Österreich.

Voting: Wie weit kommt das ÖFB-Team bei der EM?

Gegen Frankreich setzte es aber auch bereits bittere Pleiten – so etwa in der Zwischenrunde der WM 1982 in Spanien mit 0:1. Ein Freistoßtor von Bernard Genghini ebnete „Les Bleus“ damals im Estadio Vicente Calderon in Madrid den Weg ins WM-Halbfinale. Für die von Herbert Prohaska und Hans Krankl angeführten Österreicher war Endstation. Es war das bisher letzte ÖFB-Duell mit Frankreich bei einer Männer-Endrunde.

Davor hatte sich Rot-Weiß-Rot im WM-Achtelfinale 1934 in Turin mit 3:2 nach Verlängerung durchgesetzt. Die Legenden Matthias Sindelar, Toni Schall und Josef Bican sind damit die einzigen ÖFB-Kicker, die bisher bei einem großen Turnier ein Tor gegen Frankreich erzielt haben.

Bilanz seit 1970 ernüchternd

Seit 1970 gelangen Österreich neben dem Sensationssieg 2008 in Wien gegen Frankreich nur zwei Remis – in einem Testspiel 1998, als man dem frisch gebackenen Weltmeister ein 2:2 abtrotzte, und zuletzt in der Nations League im Juni 2022 ebenfalls im Wiener Prater. Andreas Weimann brachte die Österreicher im dritten ÖFB-Länderspiel unter Teamchef Ralf Rangnick in Führung (37.), dem zur Pause eingewechselten Kylian Mbappe gelang aber noch der Ausgleich (83.).

Im Rückspiel im September 2022 in St. Denis bei Paris war die Rangnick-Auswahl weitgehend chancenlos. Mbappe (56.) und Olivier Giroud (65.) erzielten im bisher letzten Duell der beiden Teams die Tore. Das Duo steht den Franzosen auch bei der Neuauflage in Düsseldorf zur Verfügung. Giroud ist mit 57 Toren in 133 Länderspielen Frankreichs Rekordtorschütze. Mbappe hat mit 47 Treffern in 79 Partien eine noch bessere Quote zu bieten.

(APA)/Bild: Imago