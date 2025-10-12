ÖFB-Team hat trotz Niederlage weiterhin alles in der eigenen Hand

Trotz der 0:1-Niederlage in Bukarest gegen Rumänien hat das ÖFB-Team die direkte WM-Qualifikation weiterhin in der eigenen Hand. Mit einem Sieg auf Zypern könnte dies bereits einen Spieltag vor Schluss gelingen, sollte beim Komplementärspiel der Gruppe H Bosnien-Herzegowina kein Heimsieg gegen Rumänien gelingen. Allerdings werden die Mannen von Ralf Rangnick beim Schlusspfiff in Limassol, auch bei einem vollen Erfolg nicht wissen, ob man die Tickets zur WM 2026 bereits buchen kann. Denn während das ÖFB-Team bereits um 18 Uhr spielt, beginnt das Spiel zwischen Bosnien und Rumänien erst um 20:45 Uhr.

Damit wird die ÖFB-Auswahl erst knappe drei Stunden nach dem Schlusspfiff im Alphamega Stadion in Limassol Bescheid wissen, ob man bereits fix dabei ist. Sollte Bosnien einen Heimsieg einfahren, kommt es am Dienstag, 18. November im Wiener Ernst-Happel-Stadion zum großen Showdown mit Edin Dzeko und Co. Dort würde Österreich dann ein Remis für den Gruppensieg und die erste WM-Teilnahme seit 1998 reichen.

Restlicher Spielplan – Gruppe H

Samstag, 15.11.2025

18 Uhr: Zypern – Österreich

20:45 Uhr: Bosnien-Herzegowina

Dienstag, 18.11.2025

20:45 Uhr: Österreich – Bosnien-Herzegowina

20:45 Uhr: Rumänien – San Marino

Die aktuelle Tabelle der Gruppe H

Beitragsbild: GEPA