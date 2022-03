ÖFB-Team in Cardiff: Abschlusstraining vor Duell mit Wales in Vollbesetzung

Österreichs Fußball-Nationalteam geht am Donnerstag (20.45 Uhr) ohne weitere Personalsorgen in das Halbfinale im WM-Play-off in Wales. Teamchef Franco Foda standen am Mittwochabend im Abschlusstraining im Cardiff City Stadium alle seine 24 aktuellen Kaderspieler zur Verfügung. Am Donnerstagvormittag folgt für die ÖFB-Auswahl noch eine Aktivierungseinheit.

Neben Mittelfeld-Regisseur Florian Grillitsch fehlen in Wales auch Innenverteidiger-Option Philipp Lienhart und Ersatz-Rechtsverteidiger Christopher Trimmel aufgrund einer Corona-Infektion. Mittelfeldmann Dejan Ljubicic sagte krankheitsbedingt ab, der nachnominierte Kevin Danso wegen einer Knöchelverletzung. Der eigentliche Kapitän Julian Baumgartlinger war wegen fehlender Spielpraxis nach seiner langwierigen Knieverletzung nicht einberufen worden.

