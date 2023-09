ÖFB-Team will Erfolgsserie im neuen Linzer Stadion ausbauen

Die neue Raiffeisen Arena in Linz war für die Österreichs Nationalmannschaft bisher ein guter Boden.

Vor dem Test am Donnerstag (20.30 Uhr) gegen die Republik Moldau kann das ÖFB-Team auf zwei Siege in zwei Spielen im LASK-Stadion zurückblicken. Zum Start der EM-Quali gab es im März ein 4:1 gegen Aserbaidschan und ein 2:1 gegen Estland. Davor ließen die Auftritte der rot-weiß-roten Equipe in Oberösterreichs Landeshauptstadt aber oft zu wünschen übrig.

Vor dem Aserbaidschan-Match hatte die ÖFB-Auswahl in Linz sechs Partien und 40 Jahre lang nicht gewonnen. Die Länderspiel-Bilanz in Österreichs drittgrößter Stadt steht bei fünf Siegen, vier Unentschieden, drei Niederlagen und einem Torverhältnis von 26:15.

Letzte Niederlage vor fast einem Jahr

Nicht nur diese Statistik könnten David Alaba und Co. am Donnerstag aufpolieren – sollte eine Niederlage vermieden werden, wäre man seit sieben Ländermatches ungeschlagen.

Die bisher letzte Pleite setzte es am 25. September des Vorjahres im Rahmen der Nations League im Wiener Happel-Stadion mit dem 1:3 gegen Kroatien. Außerdem würde man im Falle eines Erfolgs den dritten Testspiel-Sieg en suite einfahren, zuvor gab es ein 1:0 gegen Andorra und ein 2:0 gegen Italien.

Bisherige ÖFB-Länderspiele in Linz:

1. Mai 1968: Österreich – Rumänien 1:1

10. Oktober 1971 (EM-Quali): Österreich – Irland 6:0

20. Oktober 1976: Österreich – Schweiz 3:1

17. Juni 1981 (WM-Quali): Österreich – Finnland 5:1

16. Oktober 1985: Österreich – Jugoslawien 0:3

31. August 1988: Österreich – Ungarn 0:0

2. September 1992: Österreich – Portugal 1:1

23. März 1994: Österreich – Ungarn 1:1

18. März 1997: Österreich – Slowenien 0:2

14. November 2012: Österreich – Elfenbeinküste 0:3

24. März 2023 (EM-Quali): Österreich – Aserbaidschan 4:1

27. März 2023 (EM-Quali): Österreich – Estland 2:1

Bilanz der bisherigen ÖFB-Länderspiele in Linz: 12 Spiele – 5 Siege, 4 Remis, 3 Niederlagen (Torverhältnis 23:15)

(APA)/Bild: GEPA