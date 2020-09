ÖFB-Team will in Nations League gegen Rumänien nachlegen

Österreichs Fußball-Nationalteam hat am Montag (20.45 Uhr) im ersten Heim-Länderspiel des Jahres bereits die Chance, sich in der Nations League etwas abzusetzen. Teamchef Franco Foda will die Leistung vom 2:1-Auftaktsieg in Norwegen in Klagenfurt gegen Rumänien bestätigt sehen. Der Deutsche kündigte einige Umstellungen im ÖFB-Team an. An der “Grundidee” solle sich aber wenig ändern.

Die Rumänen waren zum Auftakt gegen Nordirland nicht über ein 1:1 hinausgekommen. Österreich hat sich den Aufstieg in die A-Liga zum Ziel gesetzt – auch wenn Foda seine Auswahl in Gruppe 1 von Liga B nicht in der Favoritenrolle sieht. “Klar, wenn man mit sechs Punkten starten sollte, wäre das eine perfekte Ausgangsposition für die weiteren Spiele“, sagte der 54-Jährige. “Aber abgerechnet wird nach sechs Spielen, nicht nach zwei.”

Teamchef kündigt “ein, zwei, drei” Umstellungen an

Wichtig sei Konstanz in den Auftritten. “Norwegen ist schon wieder abgehakt. Jetzt gilt es die Leistung zu bestätigen und vielleicht noch zu verbessern.” Mit welcher Formation das gelingen soll, ließ Foda offen. “Es ist durchaus möglich, dass wir ein, zwei, drei Wechsel vornehmen und wieder mehr Frische ins Spiel bringen.” Eine Rolle spiele der Fitnesszustand der Akteure, die in unterschiedlichen Phasen der Vorbereitung stehen.

Julian Baumgartlinger wurde in Norwegen nur eingewechselt, weil er davor nur vier Trainings absolviert hatte. Der Kapitän könnte im Mittelfeld ebenso ins Team rücken wie Florian Grillitsch. Die Torhüter-Frage – statt Alexander Schlager könnte Salzburgs Cican Stankovic beginnen – wollte Foda nicht beantworten. “Für uns haben wir schon entschieden, wir werden morgen sehen.”

Bei Risiko kein Hinteregger-Einsatz

Umstellen dürfte der Teamchef in der Abwehr müssen. Martin Hinteregger zog sich in Oslo eine starke Prellung im Sprunggelenk zu. Der Kärntner will seinen Knöchel zwar am Sonntagabend im Abschlusstraining testen. “Wenn irgendwo ein Risiko bestehen sollte, werden wir auf ihn verzichten“, sagte Foda. Alternativen im Kader wären Aleksandar Dragovic, Philipp Lienhart, Maximilian Wöber oder auch Defensiv-Allrounder Stefan Ilsanker.

Durch die prominenten Ausfälle in der ÖFB-Offensive – unter anderem fehlt Stürmerstar Marko Arnautovic – erhielten in Norwegen andere Akteure die Chance, den Gegner früh unter Druck zu setzen. Das will Foda trotz Umstellungen auch gegen Rumänien sehen. “An der Idee und am Charakter, wie wir Fußball spielen wollen, wird sich nichts ändern. Meine Spieler sind immer hungrig auf den Ball.”

Lediglich das Anlaufverhalten müsse angepasst werden, agiere Rumänien mit Ball doch deutlich anders als Norwegen. “Das ist eine sehr spielstarke Mannschaft. Sie bevorzugen einen gepflegten, kontinuierlichen Spielaufbau“, erklärte Foda, der auch vor der individuellen Qualität von Stürmer George Puscas, Spielmacher Ianis Hagi und Mittelfeldmann Alexandru Maxim warnte. “Die können Spiele alleine entscheiden.”

Der ÖFB-Trainer bedauerte einmal mehr, dass das Spiel laut UEFA-Vorgaben zum Coronavirus ohne Zuschauer über die Bühne gehen muss. “Der richtige Fußball findet mit Fans statt“, meinte Foda. Im Wörthersee Stadion hat er alle drei bisherigen Partien als Teamchef gewonnen. “Anscheinend ist Klagenfurt für uns ein guter Boden.” Das soll sich gegen Rumänien nicht ändern. “Ich denke, dass alle bereit sind, die Punkte hier in Österreich zu lassen.”

(APA)

Bild: GEPA