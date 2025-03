Das Auftaktspiel der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation am 7. Juni in Wien gegen Rumänien ist seit Sonntag ausverkauft.

Damit werden deutlich über 45.000 Zuschauer im Happel-Stadion erwartet, abhängig davon, wie viele Personen im Gästesektor Platz nehmen. Tickets für den Fanbereich der Rumänen werden über den rumänischen Verband abgesetzt.