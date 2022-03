ÖFB-Teamchef Foda Kandidat für deutschen Fußball-Botschafter-Preis

via

ÖFB-Teamchef Franco Foda steht in der engeren Auswahl für den Preis Deutscher Fußball Botschafter.

Dies teilte der gleichnamige gemeinnützige Verein mit, der den Award in diesem Jahr zum zehnten Mal vergibt. Weitere Kandidaten sind Carolin Braun, deren Einsatz bei einem Langzeitprojekt in Botswana die Expertenjury würdigte, sowie Jochen Figge. Der ehemalige Spieler von Werder Bremen ist seit 40 Jahren rund um den Globus aktiv.

„Die drei vertreten die Ideen und Werte unseres Awards in ausgeprägter Weise und ich danke der Jury für die Wahl der diesjährigen Top Drei, die unterschiedlicher kaum sein könnten“, sagte Initiator Roland Bischof zu den Kandidaten auf die Nachfolge von Uli Stielike. Die Ehrung findet am 19. Mai in Berlin statt.

