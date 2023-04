ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick als Co-Kommentator beim Spiel des Jahres in der Premier League: Manchester City gegen FC Arsenal am Mittwoch live bei Sky

Am Mittwochabend steht das Premier League Spiel des Jahres an. Der amtierende Meister Manchester City empfängt den aktuellen Tabellenführer FC Arsenal. Die Generalproben vor dem womöglich entscheidenden Spiel um die englische Meisterschaft sind derweil unterschiedlich verlaufen.

Während die Cityzens mit einem 3:0-Erfolg über Sheffield United souverän ins FA-Cup-Finale einzogen, kamen die Gunners in der Liga nicht über 3:3 gegen den Tabellenletzten Southampton hinaus. Der einst komfortable Vorsprung auf den Zweitplatzierten aus Manchester ist dahin.



Zwar hat Arsenal derweil noch fünf Punkte mehr auf dem Konto, City allerdings zwei Saisonspiele weniger. Die Vorstellung, die erste Meisterschaft seit knapp 20 Jahren zu feiern, scheint bei der Arteta-Elf eine gewisse Nervosität auszulösen. Die bisherige Leichtigkeit, mit der Arsenal durch die Saison gegangen war, ist abhandengekommen. Durch einen Sieg hätten es die Londoner jedoch wieder selbst in der Hand – spannender könnte das anstehende Fußballfest auf der Insel kaum sein.



