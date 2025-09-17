ÖFB-Teamchef Rangnick erneut operiert

ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick musste sich einer weiteren Operation am lädierten Sprunggelenk unterziehen. Das gab der österreichische Fußballbund am Mittwoch bekannt.

Nach Rangnicks Auftritt bei der gestrigen Pressekonferenz beim Bundesministerium für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport zur täglichen Bewegungseinheit reiste der 67-Jährige nach Bayern, um sich in der Unfallklinik Murnau operieren zu lassen. Der Eingriff sei laut ÖFB erfolgreich verlaufen. Rangnick werde voraussichtlich einige Tage in stationärer Behandlung verbringen.

Bei den WM-Qualifikationsspielen im Oktober gegen San Marino (9.10.) und in Rumänien (12.10.) sollte der Teamchef damit wieder zur Verfügung stehen. Zuletzt sorgte Rangnick bei Österreichs 2:1-Erfolg in Bosnien-Herzegowina für ungewöhnliche Bilder als er aufgrund seiner Verletzung mit einem E-Bike das Spielfeld querte.

Artikelbild: GEPA