ÖFB-Teamgoalie Lindner kassiert sieben Gegentore mit Sion

via Sky Sport Austria

Der österreichische Fußball-Teamtorhüter Heinz Lindner kommt mit einer bitteren Erfahrung zum Nationalteam.

Lindner kassierte am Samstag in der Schweizer Meisterschaft sieben Gegentreffer, er musste sich mit dem FC Sion zu Hause dem FC St. Gallen mit 2:7 (1:5) geschlagen geben. Erstmals seit über vier Jahren hat eine Mannschaft in der Super League sieben Gegentreffer hinnehmen müssen.

Sion ging vor 10.500 Zuschauern durch Mario Balotelli (5./Handelfmeter) sogar in Führung, danach konnte sich St. Gallen aber mit Leichtigkeit durch die Dreierabwehr spielen, die Trainer Paolo Tramezzani für diese Partie ausnahmsweise aufgestellt hatte. Innerhalb von 33 Minuten, zwischen der 27. und 60. Minute, machten die Gäste so aus einem 0:1 eine 7:1-Führung.

Kein Sieger in englischem ÖFB-Legionärsduell

Keinen Sieger gab es im direkten Aufeinandertreffen zweier ÖFB-Teamspieler in der englischen Championship. Bristol City mit Andreas Weimann und Watford FC mit Daniel Bachmann trennten sich mit einem 0:0. Während Watford als Vierter der zweiten englischen Liga im Aufstiegsrennen liegt, befindet sich Bristol als 18. im hinteren Tabellenbereich.

(APA/Red).

Beitragsbild: Imago.