ÖFB-Teamstürmer Kalajdzic und Gregoritsch angeschlagen

via

via Sky Sport Austria

Der VfB Stuttgart und der SC Freiburg bangen vor dem Saisonstart um ihre Stürmer. Sasa Kalajdzic und Michael Gregoritsch können bei ihren Klubs aktuell nicht am Mannschaftstraining teilnehmen.

Stuttgart-Stürmer Sasa Kalajdzic musste beim Testspiel-Erfolg am Samstag gegen Valencia früh ausgewechselt werden. Nach Angaben seines Klubs war im unwohl. Am Montag gab der VfB dann bekannt, dass der 25-Jährige wegen Knöchelproblemen nicht am heutigen Mannschaftstraining mitwirken kann. Die Probleme seien nach dem Valencia-Spiel aufgetreten.

Der VfB Stuttgart startet am Wochenende mit dem Erstrunden-Match im DFB-Pokal gegen Drittligist Dynamo Dresden in die neue Pflichtspielsaison.

ℹ️ Sasa #Kalajdzic nimmt heute wegen Knöchelproblemen, die nach dem Spiel gegen Valencia aufgetreten sind, nicht am Mannschaftstraining teil.#VfB | #Training — VfB Stuttgart (@VfB) July 25, 2022

Entwarnung bei Gregoritsch

Beim SC Freiburg herrscht kollektives Aufatmen. Der am Samstag im Test gegen Straßburg angeschlagen ausgewechselte Sommerzugang Michael Gregoritsch hat sich nicht schwerer verletzt.

Wie der „kicker“ berichtet, hat Gregoritsch keinen Bänderriss oder eine ähnliche Verletzung erlitten und soll diese Woche wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Der genaue Zeitpunkt ist noch offen und wird je nach Belastbarkeit kurzfristig entschieden.

Der Sportclub tritt am Sonntag im DFB-Pokal bei Zweitligaaufsteiger Kaiserslautern.

Bild: Imago