ÖFB terminiert Cup-Halbfinal-Duelle zeitgenau

Die Halbfinalspiele im ÖFB-Cup finden am 3. und 4. April statt. Das gab der Österreichische Fußball-Bund am Mittwoch bekannt.

Am Mittwoch, 03.04.2024 empfängt Zweitligist DSV Leoben den SK Rapid. Anpfiff am Monte Schlacko ist um 20:45. Einen Tag später tritt Titelverteidiger Sturm Graz bei Red Bull Salzburg an (20:45 Uhr).

Für jeden Heimverein wird im Halbfinale eine Prämie in Höhe von € 33.000,- ausgeschüttet, für jeden Gastverein € 55.000,-. Das Finale findet am 1. Mai in Klagenfurt statt.

Bild: GEPA