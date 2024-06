ÖFB-Training ohne Schmid und Trauner

Das Sonntag-Training der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft in Windischgarsten ist ohne Romano Schmid und Gernot Trauner über die Bühne gegangen.

Schmid reiste nach Graz zu seiner Freundin, die unmittelbar vor der Geburt des zweiten gemeinsamen Kindes stand. Der Werder-Profi dürfte am Montag wieder zum Team stoßen. Trauner fehlte wie schon am Samstag aus Gründen der Belastungssteuerung.

Die vierte Einheit der ÖFB-Auswahl im Rahmen des EURO-Vorbereitungscamps war die erste, die nicht im Regen stattfand. Dennoch wurden die Plätze durch die nasse Witterung in den vergangenen Tagen dermaßen in Mitleidenschaft gezogen, dass es zu einer Planänderung kam. Das Abschlusstraining für das Dienstag-Testmatch gegen Serbien wird nicht wie ursprünglich angesetzt am Montagvormittag in Windischgarsten, sondern am Nachmittag im Happel-Stadion abgehalten. Das Team verlässt Windischgarsten bereits Montagfrüh und übersiedelt nach Wien.

(APA)/Bild: GEPA