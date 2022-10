ÖFB-U17 startet erfolgreich in EM-Quali

Im Parallelspiel dieser Gruppe gewinnt Österreichs kommender Gegner Montenegro gegen Polen, Gastgeber dieses Mini-Turnieres, mit 2:0.

Die Zsak-Auswahl trifft am Sonntag auf Montenegro. Ankick in Szubin ist erneut um 15 Uhr. Der ehemalige ÖFB-Teamspieler sieht nach dem Arbeitssieg gegen Andorra durchaus Positives: „Positiv ist in erster Linie das Resultat. Denn darum geht es in einer Qualifikation. Aber auch spielerisch haben wir schöne Ballstafetten in unserem Spiel gehabt, haben die Kugel immer wieder schön laufen lassen und waren immer bemüht Chancen herauszuspielen. Aber klar ist auch, dass uns gegen Montenegro ein härterer Gegner erwartet.“

Die beiden erstplatzierten Teams jeder Gruppe steigen in die Eliterunde im kommenden Frühjahr auf.

Quelle: ÖFB / Bild: GEPA