ÖFB-U19-Frauen verpassen EM-Ticket

Österreichs U19-Nationalteam der Frauen hat die Teilnahme an der EM-Endrunde in Tschechien verpasst. Im Entscheidungsspiel des Quali-Miniturniers in Oberösterreich unterlagen die Heimischen am Montag in Wels gegen Norwegen knapp mit 0:1 (0:0). Die favorisierten Skandinavierinnen schossen durch Monica Nedgard Isaksen in der 56. Minute das entscheidende Tor. Norwegen holte sich mit drei Siegen aus drei Spielen damit den Turniersieg und das EM-Ticket.

Die von Hannes Spilka trainierten Österreicherinnen hatten zuvor Erfolge gegen Bulgarien (4:0) und die Ukraine (1:0) angeschrieben.

(APA)

Artikelbild: GEPA