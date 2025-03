ÖFB-U19-Team schlägt auch Island in EM-Quali

Österreichs U19-Auswahl feiert im zweiten Spiel der Eliterunde der EM-Qualifikation den zweiten Sieg.

Das Team von Trainer Oliver Lederer besiegt Island mit 3:1. Jovan Zivkovic sorgt bereits in der 12. Minute für die Führung, Jakob Brandtner (16.) erhöht kurz darauf auf 2:0.

Nachdem die Isländer zwischenzeitlich verkürzen, besorgt Fabian Feiner (45+1.) noch vor der Pause das 3:1. Die Bundesliga-Spieler Nikolaus Wurmbrand vom SK Rapid und Leon Grgic von Sturm Graz wurden erst zur Halbzeit eingewechselt.

In Gruppe 1 liegt Österreich nun zwischenzeitlich mit sechs Punkten an der Tabellenspitze vor Dänemark (3), Ungarn (0) und Island (0). Mit einem Sieg am Dienstag gegen Dänemark wäre die ÖFB-Auswahl bei der U19-EM im Juni in Rumänien dabei.

(Red.) / Bild: GEPA