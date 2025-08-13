ÖFB-U21-Teamspieler vor Wechsel nach Belgien?

Olawaseun Adewumi dürfte kurz vor einem Wechsel in die belgische Jupiler Pro League stehen. Der 20-jährige Wiener, der vergangenes Jahr von Burnley zu Dundee FC in die schottische Premiership verliehen war, soll nach Sky-Informationen vor einer erneuten Leihe stehen.

Seine Berater Sertan Günes und Emre Öztürk posteten auf Instagram ein Bild vom Flughafen Wien mit dem Ziel Brüssel. In der letzten Saison kam der ehemalige FAC-Offensivspieler in 32 Einsätzen für Dundee FC auf fünf Tore und fünf Assists. Nun könnte er in der starken belgischen Liga den nächsten Schritt machen.

Die bisherige Saisonvorbereitung absolvierte er beim Premier League-Aufsteiger Burnley. Dort trainierte er mit Stars wie Kyle Walker, Aaron Ramsey und Co. Sky berichtete bereits vor fünf Wochen vom Interesse aus Belgien. Dies könnte jetzt konkret werden.

Adewumi wechselte erst im August 2024 für eine Rekordablöse von rund 400.000 Euro vom FAC zu Burnley.

(Red.) / Bild: GEPA