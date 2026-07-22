Sky-Info: ÖFB-Verteidiger Wöber vor Wechsel zu Schalke

Der FC Schalke ist nach Sky Sport Informationen auf seiner Suche nach einem neuen Innenverteidiger in der Premier League bei Leeds United fündig geworden.

Nach Sky Sport Informationen sichern sich die Knappen die Dienste von Innenverteidiger Maximilian Wöber. Der 28-Jährige steht aktuell noch bei Leeds United unter Vertrag, spielte jedoch bereits leihweise in der vergangenen Saison für Werder Bremen in der Bundesliga. Bei der Werderanern verpasste der Österreicher allerdings fast die gesamte Spielzeit aufgrund einer schweren Verletzung und absolvierte so nur insgesamt drei Partien für den Bundesliga-Klub.

Wöber hat seinen obligatorischen Medizincheck bereits absolviert, aktuell laufen noch letzte Gespräche zwischen den Vereinen. Der Defensiv-Spezialist ist Linksfuß und erfüllt damit ein Profil, nach dem die Königsblauen schon länger gesucht haben.