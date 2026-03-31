ÖFB-WM-Gegner: Algerien und Jordanien jeweils mit Remis

Die Testspiele der österreichischen WM-Endrundengegner Algerien und Jordanien haben am Dienstag an neutralen Spielorten jeweils unentschieden geendet.

Algerien trennte sich in Turin gegen WM-Teilnehmer Uruguay torlos. Jordanien erreichte gegen Nigeria in Antalya ein 2:2. Gruppenfavorit Argentinien testet in der Nacht auf Mittwoch in Buenos Aires gegen Sambia.

Die Jordanier, am 17. Juni in Santa Clara erster Gruppengegner der ÖFB-Elf, legten durch Mousa Tamari von Stade Rennes vor (19.). WM-Zuschauer Nigeria drehte die Partie noch vor der Pause (25., 41.). Mohammad Al Daoud (77.) traf zum 2:2-Endstand.

In Turin hatte Uruguay mehr vom Spiel und auch die besseren Chancen. Auffällig agierten die Algerier über ihre linke Seite, die der Dortmunder Ramy Bensebaini und Rayan Ait-Nouri von Manchester City beackerten. Ex-Premier-League-Star Riyad Mahrez wurde in der zweiten Hälfte eingewechselt.

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