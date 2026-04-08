ÖHB-Frauen mit Kantersieg gegen Israel nah an EM-Ticket

Österreichs Frauen-Handball-Nationalteam hat den nächsten Schritt in Richtung EM-Ticket gemacht. Die Auswahl von Teamchefin Monique Tijsterman ließ Israel beim 38:23 im in Kozani in Griechenland ausgetragenen Qualifikations-Match keine Chance und verteidigte den zweiten Gruppe-6-Platz erfolgreich. Die Österreicherinnen haben vor dem abschließenden Duell mit den zwei Zählern dahinter liegenden Griechinnen am Sonntag im Kampf um einen Top-Zwei-Platz alle Trümpfe in der Hand.

Die beiden besten Teams jeder Gruppe sind fix bei der Endrunde im Dezember in fünf Ländern dabei. Rechenspiele als einer der vier besten Dritten weiterzukommen, will sich die ÖHB-Truppe mit einem entsprechenden Ergebnis in Linz (18.00 Uhr) ersparen. Sie hatte das Hinspiel gegen Israel mit 39:30 gewonnen. Erfolgreich waren die Österreicherinnen auch auswärts gegen Griechenland (29:22). Die beiden Duelle mit dem makellosen Leader Spanien gingen hingegen verloren.

In der aufgrund des Nahost-Konflikts auf griechischem Boden ausgetragenen Partie lagen die nicht in Bestbesetzung angetretenen Österreicherinnen schon nach zwölf Minuten mit 13:2 vorne. Zur Pause stand es 17:9. Diesen Vorteil gaben sie nicht mehr aus der Hand.

(APA) / Bild: GEPA