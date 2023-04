ÖHB-Frauen spekulieren mit Überraschungs-Coup in Spanien

Mit der Leichtigkeit des Außenseiters gehen Österreichs Handball-Frauen am Mittwoch (20.45 Uhr) in Antequera ins Rückspiel des WM-Play-offs gegen Spanien. Vier Tage nach dem 28:28-Remis in der Südstadt spekulieren Petra Blazek und Co. mit einer ähnlichen Überraschung wie 2021, als ebenfalls in entscheidenden WM-Quali-Auswärtsspiel die favorisierten Polinnen eliminiert wurden. „Vielleicht ist die große Überraschung drinnen“, hoffte Teamchef Herbert Müller.

„Ich habe die Mannschaft daran erinnert, wie wir vor zwei Jahren gegen Polen Unentschieden gespielt haben, dann auswärts mutig aufgetreten sind und uns für die WM qualifiziert haben“, sagte Müller, dessen Truppe im Hinspiel gegen den Endrunden-Dauergast und mehrfachen Medaillengewinner eine durchaus bemerkenswerte Aufholjagd hingelegt hatte. „Das X ist ein Ergebnis, das Spanien vielleicht in trügerischer Sicherheit wiegen könnte“, sinnierte der Langzeitcoach der ÖHB-Frauen.

Allem Optimismus zum Trotz blieb Müller aber auch ganz nüchtern. „Wir sind nicht realitätsfremd, Spanien ist und bleibt der große Favorit, und sie werden sich sehr genau auf uns einstellen. Es wird verdammt schwer, aber wir müssen mutig sein und an uns glauben“, forderte der 60-Jährige. Gelingt der Coup, ist das Ticket für die von 29. November bis 17. Dezember in Dänemark, Norwegen und Schweden angesetzte Endrunde fix. Es wäre eine ideale Generalprobe für die Heim-WM 2024, die Hauptgastgeber Österreich gemeinsam mit Ungarn und der Schweiz austrägt.

