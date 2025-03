ÖHB-Team in EM-Quali gegen Deutschland ohne Kapitän Bilyk

Österreichs Handball-Männer müssen auch in den EM-Qualispielen gegen Deutschland am 13. und 15. März in Wien bzw. Hannover auf Kapitän Mykola Bilyk verzichten.

Der Kiel-Legionär, der schon bei der WM im Jänner passen musste, fällt aufgrund seiner anhaltenden Oberschenkelverletzung aus, meldete der Österreichische Handballbund (ÖHB) am Freitag. Aus privaten Gründen fehlt Flügelakteur Eric Damböck, für das Duo wurden Markus Mahr und Samuel Wendel nachnominiert.

Ebenfalls nicht zur Verfügung steht Rückraumspieler Boris Zivkovic, der sich bei der WM eine Schulterverletzung zuzog. Routinier Janko Bozovic, der kurz vor der WM eine Meniskusverletzung erlitt, ist wieder mit von der Partie.

In der Tabelle von Gruppe 7 liegt Österreich nach einem Sieg über die Türkei und einem Remis gegen die Schweiz mit 3 Punkten hinter Deutschland (4 Zähler) bzw. vor der Schweiz (1) und der Türkei (0). Die zwei Mannschaften sowie die vier besten Dritten der acht Gruppen qualifizieren sich für die EM von 15. Jänner bis 1. Februar in Dänemark, Schweden und Norwegen.

(APA) / Bild: GEPA