via

via Sky Sport Austria

Österreichs Hockey-Männer haben bei der Hallen-WM in Pretoria auch die zweite Partie gewonnen. Nach dem 7:1 gegen Neuseeland wurde am Montag Namibia mit 2:0 besiegt, die Treffer erzielten Fabian Unterkircher und Oliver Binder. Nächster Gegner ist am Dienstag Belgien.

„Wir wussten, dass es ein schweres Spiel wird, aber Sieg ist Sieg. Kein Gegentor. Wir sind eigentlich zufrieden“, wird Patrick Schmidt in der Verbandsaussendung zitiert.

(APA) / Bild: ÖHV | reach Guys