Nächste Hürde bei der U17-WM: Österreich gegen Japan am Freitag bei Sky & im kostenlosen Livestream

Österreich vs. Japan am Freitag ab 13:15 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 sowie im frei empfangbaren Livestream auf skysportaustria.at & der Sky Sport Austria App

Benjamin Vollmann kommentiert das K.o.-Spiel der heimischen Nachwuchstalente



Es war ein historischer Tag für Österreichs Fußball! Schon vor der Qualifikation der „Großen“ für die WM 2026 mit dem 1:1 gegen Bosnien und Herzegowina, hatte die U17-Auswahl von Hermann Stadler die hoch gehandelten Engländer klar mit 4:0 bezwungen.

Jetzt geht es für die beeindruckenden ÖFB-Nachwuchskicker, die im Turnierverlauf erst einen Gegentreffer zuließen, im Viertelfinale der U17-Weltmeisterschaft gegen Japan. Können sich die heimischen Nachwuchstalente erneut durchsetzen und sich für die letzten Vier qualifizieren? Das Spiel wird live bei Sky Sport Austria übertragen – zusätzlich auch im frei empfangbaren Stream auf skysportaustria.at sowie in der Sky Sport Austria App.

Das Viertelfinal-Spiel der österreichischen U17-Nationalmannschaft:

Freitag, 21. November um 13:15 Uhr: Österreich vs. Japan live auf Sky Sport Austria 1 sowie im Livestream auf skysportaustria.at & in der Sky Sport Austria App

Kommentar: Benjamin Vollmann

Foto: Imago