Österreich-Gegner Niederlande vor EM gegen Kanada und Island

Die Niederlande, einer von Österreichs Gruppengegnern bei der Europameisterschaft, hat ihre finalen zwei Testspiele vor dem Turnier fixiert.

Am 6. Juni trifft die Mannschaft von Trainer Ronald Koeman in Rotterdam auf Kanada, vier Tage später geht es am gleichen Ort gegen Island.

Zuvor trifft die „Oranje“ am 22. März (20.45 Uhr) zuhause auf Schottland, am 26. März (20.45) gibt es auswärts den Klassiker gegen Deutschland. Die Niederlande bestreitet am 16. Juni (15.00) ihr erstes Gruppenspiel bei der EM gegen den Play-off-Sieger A, ehe es am 21. Juni gegen Frankreich (21.00) und am 25. Juni gegen Österreich (18.00) geht.

(APA) / Bild: Imago