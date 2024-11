Österreich in Topf 1: Das sind die möglichen WM-Quali-Gegner

Die Setzung für die WM-Qualifikation steht fest: Nachdem Österreich bereits am Montag über eine Setzung in Topf 1 jubeln durfte, sind nun auch die Zuordnungen für die weiteren Lostöpfe fix!

Österreich ist eines der zwölf topgesetzten Teams des ersten Lostopfes, auch in den darauffolgenden Pots zwei, drei und vier sind zwölf Teams enthalten, aus denen das ÖFB-Team jeweils einen Gegner erhält. Hinzu kommen sechs Teams im schwächsten Lostopf fünf, aus dem Österreich im Falle einer Fünfergruppe ebenfalls einen künftigen Kontrahenten zugewiesen bekommt.

Österreichs bitteres Unentschieden gegen Slowenien zum Abschluss der Nations League kostete dem Nationalteam zwar den direkten Aufstieg in Liga A, hat glücklicherweise aber keine Konsequenzen für die WM-Qualifikation. Nachdem Serbien in der Nations League einen Sieg gegen Dänemark verpasste (0:0) und der Schottland-Sieg in Polen (2:1) nicht ausreichte, blieb Österreich als zwölfte und letzte Nation bei der WM-Quali-Auslosung im ersten Lostopf. Damit weicht die Elf von Teamchef Ralf Rangnick Topgegnern wie Frankreich, Spanien oder England aus.

Die Setzung beruht auf den Ergebnissen der Nations-League-Gruppenphasen sowie der FIFA-Weltrangliste. Die Reihung wurde hierbei schon vorab unter anderem von Football meets Data via X veröffentlicht und zeigt damit die Setzungen für die anstehende WM-Quali. Die Auslosung der WM-Quali-Gruppen selbst findet am 13. Dezember in Zürich statt.

Die WM-Quali-Töpfe in der Übersicht:

Topf 1 (mit Österreich)

Frankreich

Spanien

England

Portugal

Niederlande

Belgien

Italien

Deutschland

Kroatien

Schweiz

Dänemark

Österreich

Topf 2

Ukraine

Schweden

Türkei

Wales

Ungarn

Serbien

Polen

Griechenland

Rumänien

Slowakei

Tschechien

Norwegen

Topf 3

Schottland

Slowenien

Irland

Albanien

Nordmazedonien

Georgien

Finnland

Island

Nordirland

Montenegro

Bosnien-Herzegowina

Israel

Topf 4

Bulgarien

Luxemburg

Weißrussland

Armenien

Kosovo

Kasachstan

Aserbaidschan

Estland

Zypern

Färöer

Lettland

Litauen

Topf 5

Moldawien

Malta

Andorra

Gibraltar

Liechtenstein

San Marino

Beitragsbild: GEPA.