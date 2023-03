Österreich wird Hauptschauplatz der Handball-Frauen-EM 2024

Österreich übernimmt bei der mit Ungarn und der Schweiz auszutragenden Handball-Europameisterschaft 2024 die Hauptrolle als Gastgeber. Nachdem die Ungarn im Jänner Rückzugsabsichten erklärt hatten, wandert nun die Austragung einer Hauptrunden-Gruppe sowie das Final-Wochenende von Budapest nach Wien. Das teilte der heimische Handball-Bund (ÖHB) am Donnerstag mit. In Innsbruck finden wie geplant zwei Vorrunden-Gruppen statt. Budapest zieht sich komplett aus der EM 2024 zurück.

Die ostungarische Stadt Debrecen richtet bei den Titelkämpfen vom 28. November bis 15. Dezember nun zwei Vorrunden-Gruppen sowie eine Hauptrunden-Gruppe aus. In der Schweiz werden wie ursprünglich vorgesehen zwei Vorrunden-Gruppen in Basel ausgespielt.

Von ungarischer Seite war der teilweise Rückzug mit zu hohen Kosten begründet worden. Für Budapest springen nun Wien sowie Debrecen, dass eine zusätzliche Vorrunde übernimmt, ein. Sportminister Werner Kogler (Grüne) habe nach eigenen Angaben keine Sekunde gezögert, Österreich vom Neben- zum Hauptschauplatz der EM zu machen. „Weil es hervorragend zum Frauen-Schwerpunkt in unserem Förderbudget passt“, wird der Vizekanzler in einer Aussendung zitiert.

Möglich gemacht wird der Wechsel nach Wien durch Förderzusagen des Sportministeriums und der Stadt Wien. ÖHB-Präsident Markus Plazer sprach von einer „guten Lösung“, die gemeinsam mit der Schweiz, Ungarn und dem Europäischen Verband EHF erarbeitet worden sei. „Wir betrachten dies als große Chance für den Frauen-Handball in Österreich“, so Plazer. Die ÖHB-Frauen werden in Innsbruck stationiert sein, wo auch das deutsche Team erwartet wird, sollte es sich qualifizieren.

Die Auslosung der Qualifikationsgruppen für die EM findet am 20. April in Zürich statt. Parallel dazu bestreiten die drei Gastgebernationen gemeinsam mit Titelverteidiger Norwegen den EHF EURO Cup. Die ersten beiden Spieltage finden Mitte Oktober statt.

