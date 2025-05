Lukas Nemecz, Matthias Schwab und Maximilian Steinlechner sind bei den Turkish Open der Golfer in Antalya geschlossen am Cut gescheitert.

Das Österreicher-Trio war schon verhalten ins Turnier gestartet und konnte sich in der zweiten Runde am Freitag nicht entscheidend verbessern. Nemecz war noch am besten im Rennen, nach einem Doppel-Bogey am vorletzten Loch reichte es wie am Vortag aber nur zu einer Par-Runde.

(APA)/Beitragsbild: Imago