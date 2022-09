Österreichs Basketballerinnen sind am Samstagnachmittag mit einer Niederlage in die 3×3-Europameisterschaft in Graz gestartet. Sie verloren im Pool A 10:18 gegen Estland. Den Heimischen gelang kein einziger Distanztreffer. Mackendra König war mit fünf Punkten erfolgreichste ÖBV-Scorerin.

Um noch den Aufstieg ins Viertelfinale zu schaffen, musste im abendlichen Duell mit Favorit Deutschland (21.15 Uhr) unbedingt ein Sieg her.Österreichs Männer haben sich bereits am Freitag für die Runde der besten acht Teams qualifiziert. Sie treffen am Sonntag (14.20 Uhr) auf die Niederlande.

(APA)/Bild: GEPA