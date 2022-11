Österreicherinnen-Power im DFB-Pokal der Frauen und in der Women’s Super League am Wochenende live und exklusiv bei Sky

Nachdem sich der Vereinsfußball der Männer in die Winterpause verabschiedet hat, dürfen sich Sky Kund:innen am Wochenende auf Spitzenfußball der Frauen freuen. Insgesamt fünf Partien – zwei Achtelfinals des DFB-Pokals der Frauen und drei Partien der Women’s Super League – wird Sky am Samstag und Sonntag live und exklusiv übertragen.

Den Auftakt machen die Frauen von RB Leipzig und Eintracht Frankfurt, die am Samstagmittag aufeinandertreffen. Während die Leipzigerinnen in der 2. Deutschen Bundesliga auf Aufstiegskurs liegen, rangieren die Eintracht-Frauen mit den ÖFB-Legionärinnen Laura Feiersinger, Barbara Dunst, Virginia Kirchberger und Verena Hanshaw derzeit auf Platz zwei in der Flyeralarm Frauen-Bundesliga. Im Anschluss empfängt Bundesliga-Aufsteiger MSV Duisburg die Frauen von Bayern München mit Sarah Zadrazil.

Sky Moderatorin Nele Schenker und Sky Expertin Marie-Louise Eta melden sich am Samstag ab 11:45 Uhr live aus Duisburg und berichten vom DFB-Pokal-Doppelpack. Kommentiert wird die Partie in Leipzig von Florian Malburg, die in Duisburg von Hannes Herrmann und Co-Kommentatorin Verena Schweers, die von 2016 bis 2020 für die Bayern aktiv war. Beide Begegnungen überträgt Sky live und exklusiv.

Wie es im DFB-Pokal der Frauen weitergeht erfahren die Zuschauer:innen ebenfalls live nur bei Sky. Am Sonntag ab 16:15 Uhr überträgt Sky die Auslosung des Viertelfinals live auf Sky Sport News und Sky Sport Premier League. Als Losfee wird dabei Marie-Louise Eta fungieren, die Ziehungsleitung übernimmt die zweifache deutsche Weltmeisterin Silke Rottenberg. Das Viertelfinale ist für den 28. Februar und 1. März 2023 angesetzt.

Drei Spiele der Women’s Super League am Samstag und Sonntag live

Aus der englischen Women’s Super League dürfen sich Sky Kund:innen am Wochenende auf noch mehr Spitzenfußball der Frauen freuen. Gleich drei Partien des 8. Spieltags in der WSL überträgt Sky live und exklusiv. Den Auftakt machen am Samstagnachmittag ab 15:50 Uhr der FC Everton und Manchester City. Direkt im Anschluss steht ab 18:20 Uhr das Spitzenspiel auf dem Programm, in dem Spitzenreiter Arsenal WFC mit den ÖFB-Teamspielerinnen Manuela Zinsberger und Laura Wienroither die drittplatzierten Frauen von Manchester United empfängt. Komplettiert wird der Spieltag auf der Insel am Sonntag ab 13:30 Uhr mit der Partie des FC Chelsea gegen Tottenham Hotspur, in deren unmittelbarem Anschluss Sky die Viertelfinal-Auslosung des DFB-Pokals der Frauen live überträgt.

Das Achtelfinale des DFB-Pokals der Frauen und der 8. Spieltag der Women’s Super League live bei Sky



Samstag:

11:45 Uhr: RB Leipzig – Eintracht Frankfurt live auf Sky Sport Mix

14:15 Uhr: MSV Duisburg – FC Bayern München live auf Sky Sport Mix und Sky Sport 1

15:50 Uhr: FC Everton – Manchester City live auf Sky Sport Premier League

18:20 Uhr: Arsenal WFC – Manchester United live auf Sky Sport Premier League

Sonntag:

13:30 Uhr: FC Chelsea – Tottenham Hotspur live auf Sky Sport Premier League

16:15 Uhr: Die Viertelfinal-Auslosung des DFB-Pokals der Frauen live auf Sky Sport News, Sky Sport Premier League und im frei empfangbaren Livestream auf skysport.de

Bild: Imago