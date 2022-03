Österreichische Teams im Europacup in Prag noch sieglos

Fußball-Bundesligist LASK hat am Donnerstagabend (ab 18 Uhr live auf Sky Sport Austria – streame das Spiel mit dem Sky X Traumpass) die Chance, Geschichte zu schreiben.

Vor dem Hinspiel des Conference-League-Achtelfinales bei Slavia Prag in der Eden Arena hat nämlich noch nie eine österreichische Mannschaft im Europacup in Prag gewinnen können. In neun Auswärtsanläufen gegen die Teams Sparta, Slavia, Bohemians und Dukla waren bei sechs Niederlagen drei Unentschieden das Höchste der Gefühle. Der LASK spielt erstmals in Prag.

Gegen einen tschechischen Vertreter waren die Linzer 1985 in der 1. UEFA-Cup-Runde im Einsatz und behielt da gegen Banik Ostrau mit 2:0 (heim) und 1:0 (auswärts) die Oberhand. Mit Slavia misst sich die Truppe von Trainer Andreas Wieland nun zum ersten Mal. Die bisherigen Duelle österreichischer Clubs mit dem 1892 gegründeten Verein sind lange her und nicht in erfolgreicher Erinnerung. Der Wiener Sportclub gewann zwar 1968 in der 1. Runde des Messestädtepokals zu Hause mit 1:0, verlor dann aber auswärts klar mit 0:5. 1995 versuchte sich Sturm Graz in der UEFA-Cup-Qualifikation und verlor zu Hause 0:1, ehe es in der Fremde ein 1:1 gab.

In der laufenden Saison treffen Teams der beiden Länder bereits zum zweiten Mal aufeinander. Der LASK kann Revanche für Rapids Out in der Champions-League-Qualifikation gegen Sparta Prag nehmen. Die Hütteldorfer hatten zwar zu Hause mit 2:1 gewonnen, dann aber auswärts eine 0:2-Niederlage kassiert.

Die bisherigen Europacup-Auftritte österreichischer Teams in Prag:

1958: Meistercup, Achtelfinale: Dukla Prag – Wiener Sportclub 1:0

1968: Messestädtepokal, 1. Runde: Slavia Prag – Wiener Sportclub 5:0

1982: UEFA-Cup, 1. Runde: Bohemians Prag – Admira Wacker 5:0

1983: Meistercup, Achtelfinale: Bohemians – Rapid 2:1

1995: UEFA-Cup, Qualifikation: Slavia – Sturm Graz 1:1

1996: Cup der Cupsieger, Sechzehntelfinale: Sparta Prag – Sturm Graz 1:1

1997: Champions League, Qualifikation: Sparta – Austria Salzburg 3:0

2012: Europa League, Qualifikation/3. Runde: Sparta – Admira Wacker Mödling 2:2

2021: Champions League, Qualifikation/2. Runde: Sparta – Rapid 2:0

(APA) / Bild: GEPA